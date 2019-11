Rui Patrício vai de metro para casa após jogo em Inglaterra

01:30

Em Inglaterra, a vida de Rui Patrício parece ser bem diferente dos últimos tempos agitados vividos no Sporting.A alinhar pelo Wolverhampton, o jogador diz sentir-se em casa nesta cidade e a mulher partilhou, no fim de semana, que é frequente, após os jogos do clube, irem de metro para casa. Foi o que aconteceu no último sábado.No vídeo, pode ver-se o guarda-redes a caminhar entre os adeptos com a mulher e os filhos. Os fãs até o ajudaram a transportar o carrinho da filha mais nova nas escadas de acesso ao transporte público."Onde é que em Portugal era possível o Rui sair do estádio pelo próprio pé?", questionou a mulher.