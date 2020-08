Rui Patrício volta a Portugal para descansar em família

01:30

Carolina Cunha

Rui Patrício aproveitou as férias dos relvados para regressar a Portugal. O guarda-redes do Wolverhampton, de Inglaterra, elegeu a zona da península de Troia para desfrutar de alguns dias em família. Ao lado da companheira, Vera Ribeiro, e dos seus dois filhos, Pedro e Eva, o craque mostra que tem aproveitado ao máximo os dias de descontração entre muitos mergulhos e banhos de sol.









Nas redes sociais, a mulher do jogador faz questão de partilhar os momentos de união e diversão da família que não esconde a felicidade de estar de volta a Portugal para renovar energias antes do início da nova época desportiva. Uma visita há muito aguardada pelo jogador que, devido à pandemia, esteve afastado do País durante vários meses.

Para gozar o merecido descanso longe de multidões, o casal elegeu um hotel de luxo, onde alia o sossego e privacidade da família com o bom tempo que se faz sentir. Durante as férias, o casal festejou ainda o 4º aniversário do filho mais velho, Pedro, com uma festa discreta. Além de relaxar na praia, Rui Patrício aproveita ainda para visitar os familiares durante a sua estadia.