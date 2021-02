Rui Pedro arrasa Joana depois de ser criticado pela jovem: "Este ser execrável"

Ameaçou-me a mim e à minha família e ainda teve coragem de mandar uma m**** destas para minha casa. A minha mãe mandou isso para o lixo. Ele é maluco

Este ser execrável deitou comida para o lixo

Não, eu não enviei sementes para a Joana

Depois dos concorrentes doterem recebido, esta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, sementes de girassol da empresa do ex-concorrentemostrou a sua indignação e revolta com a produção do programa por ter permitido a entrada do produto na casa., disse a jovem de Cascais, sendo reeprendida por, afirmou a concorrente algarvia., respondeu., acrescentou. Contudo, a amiga denão se ficou por aqui e teceu duras críticas ao ex-concorrente.questionou.Seguidor atento do reality show, Rui Pedro já reagiu ás acusações da jovem através das suas redes sociais, onde partilhou um vídeo da situação:, afirmou. O modelo de Oliveira do Hospital desmentiu ainda as acusações de Joana:, contou.Veja aqui o vídeo: