Rui Pedro arrasa Joana do 'Big Brother': "Mentirosa compulsiva"

Rui Pedro foi um dos concorrentes que mais deu que falar no 'Big Brother - A Revolução', tendo protagonizado acesas discussões com Joana Albuquerque mesmo fora da casa mais vigiada do país quando esta o acusou de a ter ameaçado de morte no estúdio de uma das galas do programa. Meses depois, o ex-concorrente utilizou as redes sociais para partilhar a sua opinião sobre a jovem de Cascais através de um conjunto de vídeos que partilhou na sua conta de instastories (publicações instantâneas), este domingo, que entretanto já foram eliminados.



"Tenho recebido milhares de mensagens a dizer que eu tenho e tinha razão em relação à Joana. Fico grato, mas não fico surpreendido. Nunca menti, sempre disse a verdade. O que a Joana fez comigo tem estado a fazer com os colegas da casa, com a Sónia [Jesus], com o Gonçalo [Quinaz], com o Bruno Savate...", começou por dizer.









"Aqui, o meu amigo Bruno Savate está a sentir na pele como a Joana é uma miúda perigosa e uma mentirosa compulsiva", disse ainda.

"Estou feliz porque finalmente abriu os olhos e Portugal tem estado extremamente atento. Grato a todos pelas mensagens e atenção", rematou.



O modelo não se ficou por aqui e comentou ainda a relação de Joana e Savate. "Está à vista do que é que esta miúda é capaz. É uma pessoa com tanta má índole...", afirmou.Rui Pedro esclareceu ainda que fez o desabafo com o objetivo que as pessoas"Eu sabia que ela cairia sozinha. (...) Espero que consigam ter percebido aquilo que eu passei durante algum tempo com a capacidade de mentira compulsiva que esta rapariga consegue ter", acrescentou.