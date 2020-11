Rui Pedro do 'Big Brother' arrasa Zena: "É uma pessoa limitada"

A carregar o vídeo ...

Ambiente de tensão na casa do 'Big Brother'.

Nas redes sociais, Rui Pedro está a ser duramente criticado pelos admiradores de Zena.







O ambiente na casa do 'Big Brother' volta a ser de tensão, com Rui Pedro no centro das atenções. O empresário mudou o alvo e está a direcionar todos os ataques a Zena. "O nortenho 'rasgou' a madeirense em conversa com a colega da casa Sofia.Indignado com a postura e ações da namorada de André Abrantes, o rapaz de Oliveira do Hospital afirmou que pretende prejudicá-la até que esta seja nomeada e expulsa.