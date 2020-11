Rui Pedro do ‘Big Brother’ desiste do jogo e revolta-se: “Senti-me traído”

Rui Pedro, um dos concorrentes mais polémicos da casa do ‘Big Brother’, abandonou o jogo, na noite de quarta-feira. A decisão do concorrente aconteceu após ter sido sancionado pela produção do programa por comportamentos inadequados, ficando automaticamente nomeado, e por isso impedido de ser líder do jogo.

O modelo terá sido punido por "tentar organizar uma estratégia para ser expulso ou ficar nomeado" e por ter dirigido "palavras duras e insultuosas" a Joana.

Confrontado com imagens que mostraram o seu comportamento, o jovem manifestou, de imediato, vontade em sair do jogo: "Saio hoje (…) os portugueses viram todos os meus comportamentos. (…) Estava a fazer um sacrifício para me aguentar aqui por respeito a todos os portugueses que me apoiam e à minha família".

"(…) Eu não fui agressivo, apenas proibi a Joana de falar para mim, porque ela traiu-me em direto quando eu nunca fiz bullying com ela", referiu.

Já à saída da casa da Ericeira, manifestou a sua revolta: "Achei que estavam a fazer de mim uma pessoa que eu não sou".

"Senti-me traído pelas regras e pelo jogo", acrescentou.

"O jogo abusou da minha pessoa e eu senti-me pisado. Senti que o jogo foi desleal comigo", afirmou Rui Pedro, acrescentando que não se identifica com a imagem de agressor que passaram dele.



