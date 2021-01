Rui Pedro do 'Big Brother' é comparado ao Noddy no 'Extra' e fãs revoltam-se: "Vergonha"

Este programa acaba de meter esta foto no Extra para os 'comentadores' gozarem com o Rui. Algo que nunca se viu! Um verdadeira vergonha!".



A namorada Jéssica Antunes também se manifestou. "Comentadores tendenciosos, programa tendencioso".



Ainda durante o segmento do 'Big Brother', Pedro Crispim justificou as suas palavras. "O mais importante de fazer um reality show é não nos levarmos muito a sério e também não esquecer que isto é entretenimento. Temos, acima de tudo, de nos divertir".

, brincou o conselheiro de moda Pedro Crispim. Foi posteriormente apoiado pela influenciadora Liliana Filipa: "Era uma rubrica gira avaliarmos os outfits".As afirmações dos comentadores do 'Extra' foram alvo de críticas por parte dos gestores das páginas oficiais de Rui Pedro.