Rui Pedro do 'Big Brother' é punido após destruir casa de banho

Concorrente quer dificultar jogo dos restantes colegas.

A revelação foi feita na página oficial do programa da TVI, através das redes sociais. Foi na respetiva publicação que os espectadores denunciaram o ato que pode levar o concorrente de Oliveira do Hospital a ser expulso.Durante as últimas semanas Rui Pedro tem sido protagonista de várias polémicas. Prometeu "massacrar" Joana até esta cair numa depressão. Chamou "limitada e mono" a Zena. Nem Andreia escapou. "Tens uma mente pequenina", disse indignado.Recorde-se, André Filipe foi expulso do reality show da TVI após destruir várias zonas da casa, nomeadamente o jardim e casa de banho. Terá Rui Pedro as horas contadas na mansão da Ericeira?