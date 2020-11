Rui Pedro do ‘Big Brother’ pede desculpa aos pais de Joana e Zena: “Excedi-me”

Rui Pedro decidiu abandonar a casa do ‘Big Brother’ – A Revolução’ na última terça-feira após ter sido sancionado pela produção do programa por comportamentos inadequados. Este domingo, o modelo esteve presente na gala do reality show e aproveitou para pedir desculpas aos pais de Joana e Zena, concorrentes do programa.

"Penso que, por momentos, excedi-me. Peço desculpa a todos os portugueses, se de alguma maneira eu desrespeitei aquilo que pensavam da minha pessoa. Não sou assim por norma. Desrespeitei os pais de colegas que gosto até, da Zena e da Joana. Peço desculpa aos pais", afirmou.

O empresário revelou ainda o motivo que o levou a sair do jogo: "Propus a minha estratégia, não tinha o contrato comigo e não sabia qual era a minha limitação. Eu perguntei para não ficar mal visto. Sou bastante respeitador, às vezes não parece. Sou um pouco impulsivo, às vezes levanto (a voz) dois tons daquilo que devia, reconheço. Não é por maldade, mas às vezes passa que sou arrogante ou até agressivo".

"Tive que sair para me poder defender (…) Eu estava a jogar. Comecei a ficar desiludido com o andamento da situação", acrescentou.

Ex-concorrente desistiu do jogo na passada terça-feira.