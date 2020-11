Rui Pedro do ‘Big Brother’ quer processar Pipoca Mais Doce e Pedro Crispim

Ex-concorrente não gostou das críticas à sua prestação no programa.

16 nov 2020 • 18:43

Rui Pedro pretende processar Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, e Pedro Crispim. O ex-concorrente que desistiu do ‘Big Brother’, na última terça-feira, revelou aos jornalistas que quer levar os comentadores do programa para tribunal pela forma como falaram da sua prestação dentro da casa mais vigiada do país.

"Senti que a minha imagem foi pisada e enxovalhada cá fora, muito pelo que disseram alguns comentadores", começou por dizer.

"Irei tomar medidas necessárias para pôr fim a este tipo de comentários, naturalmente de forma judicial. Sim, diretamente com a Ana Garcia Martins e com o Pedro Crispim", referiu, adiantando ainda que se encontra a "estudar a hipótese e a munir-se das pessoas certas para tratar do assunto".

O empresário elogiou a postura de Cinha Jardim e Quintino Aires quando teceram críticas à sua prestação.