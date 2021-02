Rui Pedro recorda episódio em que foi chamado de "asqueroso" por Pipoca Mais Doce

, ex-concorrente donão escondeu a sua revolta nas redes sociais, esta segunda-feira, perante o polémico confronto entre Pipoca Mais Doce e Teresa, na gala do último domingo. Isto porque o antigo concorrente do reality show recordou um episódio em que Ana Garcia Martins lhe chamou "asqueroso", o mesmo termo utilizado por Teresa, que levou a comentadora a ameaçar abandonar o programa., questionou num storie (publicação instantânea) na sua conta de Instagram., ironizou.Mas, não se ficou por aqui., perguntou.Recorde-se que Rui Pedro e Pipoca Mais Doce protagonizaram momentos de alta tensão nas galas do programa. Numa dessas vezes, o modelo foi acusado de tratar mal as mulheres.