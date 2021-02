Rui Santos em lágrimas ao recordar morte da irmã durante o parto: "Perdi o sol"

A carregar o vídeo ...

Jornalista não conteve a emoção ao falar sobre a morte da irmã no 'Alta Definição' da SIC.

foi o mais recente protagonista doda SIC. Depois de ter participado no programa 'A Máscara' e ter surpreendido os jurados ao revelar a sua faceta mais divertida, o jornalista desportivo abriu o seu coração para falar sobre a sua vida pessoal. À conversa com, o comentador desportivo não conteve as emoções ao recordar um episódio marcante da sua vida: a morte da irmã durante o parto da filha., disse, com a voz embargada., afirmou, já em lágrimas., continuou.O jornalista confessou que devido à perda, focou-se no trabalho, pois assim não tinha tempo para pensar na dor: "Tentei esconder-me um bocadinho no trabalho". Questionado sobre se o trabalho foi a sua salvação, Rui não tem dúvidas:Rui confessou ainda que os "momentos de perda" são sempre os mais difíceis.revelou.Consciente de que dedicou mais tempo ao trabalho do que à família, o comentador desportivo aproveitou para pedir desculpa às mulheres da sua vida.Veja aqui o vídeo: