Rui Unas revela mensagem de ódio: "Não vales o ar que respiras"

"Ponderei muito antes de retirar do IG o

pedaço

da entrevista com o Dr Fernando Nobre onde ele afirma que '

não

há

infectados

assintomáticos

' de

Covid", justificou. Uma atitude que não tem agradado a todos os seguidores.

No centro da polémica,escreveu o ator e humorista português na publicação, em alusão ao título do novo projeto de Cristina Ferreira, ', onde a apresentadora denuncia várias mensagens de ódio que recebe por parte de fãs.A sociologia e a psicologia explicarão melhor do que eu mas, com serenidade e até compaixão, tou-me a cagar. Porque aproveito e faço uma limpeza e ficam as pessoas que me interessam e respeito e as que se interessam e me respeitam", explicou numa publicação, que entretanto eliminou das redes sociais. Ao expôr esta situação, Rui Unas recebeu várias mensagens de apoio por parte de fãs e colegas.Nos últimos dias, Rui Unas tem estado no centro da polémica após ter eleminado das suas redes sociais uma parte controversa da entrevista que fez ao médico Fernando Nobre.