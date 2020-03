Rui Vitória emocionado no dia de aniversário da filha: "Adormeceu e acordou triste"

11:03

Rui Vitória usou as redes sociais para deixar uma dedicatória à filha mais nova, Matilde, que completou ontem 12 anos, e relatar tudo o que fez para tentar amenizar o seu sofrimento.



"A Matilde fez doze anos. A Matilde é a minha filha mais nova e fez anos ontem, não hoje!

Estou a escrever agora porque tive o pressentimento que o dia deveria ser todo vivido e contado no final.

Adormeceu e acordou triste. Tudo o que imaginou para o seu aniversário não se iria realizar. Longe dos amigos e privada de receber os que estariam perto, tudo se desmoronava na cabeça de uma criança. Ia ser um dia triste! Não tínhamos hipótese de lhe dar essa alegria! Nao havia festa!

Foram várias os aniversários dos meus filhos que não consegui vivenciar! E agora, que teria essa possibilidade, não iria ser possível devido ao maldito vírus. 'Nao pode ser !!!! A Matilde vai ter que estar feliz'", começou por relatar o treinador do Al Nassr da Arábia Saudita.



"Mãos à obra. Faltam duas horas, compras... contactos... convites! Jantar da Matilde às 8.30!

Como pai gostaria de lhe ter proporcionado toda a felicidade do mundo, mas não conseguindo fiz-lhe ver a importância da amizade, da solidariedade e da responsabilidade numa altura como esta! A Matilde teve a sua festa. Uma festa linda e diferente, rodeada de quem gosta muito dela, de quem a quer ver crescer feliz, e cheia de significado que não vai esquecer tão cedo. Foi um aniversário só nosso, para que no futuro ela possa ter uma festa conosco e aí sim, com total liberdade, também com os outros!

A Matilde mereceu o que fizemos para ela e merece ser feliz", continuou.



No fim do texto, Rui Vitório aproveitou ainda para elogiar a filha. "É linda por fora e por dentro! E de certeza que estes doze anos não serão esquecidos. Há momentos na vida que são inesquecíveis, não pelo brilhantismo que têm, mas pelo significado que neles existe.

Que sejas muito feliz minha querida e que continues a ser esta menina que juntamente com os teus irmãos tanto me orgulha!".