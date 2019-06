Rui Vitória recorda momento trágico da sua vida

Em entrevista a Cristina Ferreira, Rui Vitória lamentou que teve de superar a morte dos pais, relembrando o trágico acidente de automóvel que os vitimou: "Foi uma lição de vida e uma força para o futuro porque quando passo por algum problema, ou quando passo por situações desagradáveis, há sempre um fusível que me diz que já passei por muito pior".

O treinador do Al Nassr mostrou-se bem disposto e tranquilo numa conversa onde lamentou, também, o facto de os pais não terem oportunidade de o ver a trabalhar como treinador.







Rui Vitória na casa de Cristina Ferreira

"Eles morreram e eu nunca mais joguei. Não joguei porque não calhou, as circunstâncias da vida são assim. Foi curioso porque eles morreram num dia e foi aí. Portanto eles nunca me viram como treinador", sublinhou.

O convidado especial do ‘Programa da Cristina’ desta terça-feira falou abertamente sem guardar rancor do seu trajeto e da saída forçada do Benfica, bem como de todo o seu percurso antes e depois de assumir os comandos do clube da Luz.

No decorrer da conversa com a estrela da SIC, Rui Vitória recebeu várias surpresas, entre elas a presença da família.