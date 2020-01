Rui Vitória sofre acidente de viação

Al-Nassr, na Arábida Saudita.

Rui Vitória sofreu um acidente de viação esta segunda-feira, dia 14 de janeiro.O treinador português de 48 anos está atualmente ao serviço do clubeerimentos ligeiros na cabeça.O ex-treinador do Benfica bateu no vidro da frente do veículo no momento do embate. Já no hospital, foram realizados vários exames médicos, e o técnico acabou por deixar a unidade hospitalar sem que fosse necessário tratamento.

Rui Vitória acabou, contudo, por não poder orientar a sessão de treinos do Al-Nassr.