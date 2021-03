Rumores de infidelidade de Iker Casillas arrasam Sara Carbonero

A vida não tem sido fácil para Sara Carbonero que, desde que assumiu a separação de Iker Casillas, viu a imagem que tinha construído ao lado do ex-atleta, de casal perfeito, desmoronar-se com rumores de traição, mentiras e a revelação de que o antigo futebolista já tinha um novo amor.













Ruth não poupou críticas ao pai dos filhos de Sara Carbonero e descreveu-o como um homem pouco generoso, que revela pouca empatia para com o sofrimento dos outros. Vários comentadores ligados ao mundo cor-de-rosa do país vizinho admitem agora a possibilidade de mais mulheres virem revelar publicamente supostos casos de Iker Casillas.



A primeira polémica foi avançada pela revista 'Semana', que deu conta de que Casillas estaria novamente apaixonado e que já tinha, inclusivamente, passado uns dias românticos ao lado do novo amor, a cantora Sara Denez. A união foi desmentida pela artista, mas a imprensa espanhola continua a insistir que os dois mantêm uma relação de grande cumplicidade.

Sara magoada



De acordo com a imprensa espanhola, estas polémicas estão a arrasar Sara Carbonero, que já vive um momento delicado, com o processo de divórcio e complicações relacionadas com o cancro nos ovários. O ex-casal terá agora de definir os termos da separação e a guarda dos dois filhos em comum.



O apoio da melhor amiga

O divórcio de Sara Carbonero e Iker Casillas é assumido depois de o casal ter deixado a cidade do Porto para rumar a Madrid. Com a jornalista de regresso ao trabalho, num programa de rádio, têm sido os amigos o seu pilar nesta fase de grande dor. Isabel Jiménez, sócia e melhor amiga de Sara, não a tem deixado um segundo, à semelhança do que aconteceu durante a batalha contra o cancro nos ovários.



Em oposição, durante os meses mais difíceis da sua vida, Carbonero sentiu-se "abandonada" pelo marido, que já assumiu em entrevista que não esteve ao lado da companheira como devia na luta contra a doença.



Pais mostram-se ao lado do antigo guarda-redes

Enquanto Sara Carbonero procura consolo nos amigos mais chegados, Iker Casillas tem-se refugiado na família, que foi a primeira a saber que estava separado. Abordada por jornalistas, a mãe do antigo guarda-redes azul-e-branco desvalorizou a polémica e afirmou apenas que está feliz desde que o filho também esteja e que o importante é que se encontre bem de saúde.



María del Carmen escusou-se assim a comentar as polémicas relacionadas com o filho, nomeadamente a existência de uma gravação de áudio deste para um amigo, em que assumia a sua parte de responsabilidade na separação. Nessa conversa, Casillas falou em egoísmo e também nos ciúmes de Sara, que terão contribuído para o processo de divórcio.



Filhos são a grande prioridade

No meio da polémica, a grande preocupação de Sara e Casillas são os dois filhos que têm em comum: Lucas e Martín, de quatro e sete anos. Para já, as crianças têm estado aos cuidados da mãe e a guarda ainda terá de ser decidida. No entanto, a jornalista não deverá levantar problemas em relação à custódia dos filhos.