Russell Crowe barrado à porta de restaurante

Russell Crowe e a namorada quiseram almoçar no restaurante japonêsem Melbourne, na Austrália. No entanto, acabaram por ser impedidos de entrar...por causa do código de vestuário do estabelecimento.Tudo aconteceu na passada sexta-feira, 24 de fevereiro. O ator e a companheira,não cumpriam as regras de 'dress code' elegante e casual, uma vez que estavam excessivamente casuais.Kristian Klein, o dono do restaurante afirma que trata "todos de igual forma" e nem Russell Crowe está acima das regras:, disse em declarações ao The Herald Sun.