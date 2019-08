Rute Freitas: "Faço toplesse numa praia deserta"

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ admite que já prefere ambientes mais tranquilos, mas continua a divertir-se durante o seu verão.– Dentro, só porque tenho medo de andar de avião.– Piscina, gosto da água e é mais tranquilo. O mar já exige respeito.– Verão quente com água fria, para refrescar.– Entro logo de cabeça, mesmo que esteja fria. Adoro sentir a água na cara.– É obrigatório o protetor solar. Dispenso estar cheia de pessoas à volta. Gosto de estar mais sossegada, para relaxar.– Biquíni, gosto mesmo de bronzear.– Faço. Mas procuro fazer numa praia deserta. Se estiver com pessoas à volta, ficam a olhar com preconceito, também pelas minhas tatuagens.– Em privado. Mas há festas que não consigo dispensar. Depende das pessoas e da música. Tornei-me mais exigente. Só vou a festas de que gosto mesmo.– Depende da companhia e do tempo lá fora. Se for no verão, prefiro estar na rua. No inverno, nos lençóis.– Despida, só de cuecas.– Gostava muito de ir a Santorini, na Grécia.– Divertir-me. Para tudo!