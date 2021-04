Rute Palas do 'Hell's Kitchen' esconde passado dramático marcado por violência e dívidas

Carla contou à publicação que o processo de divórcio não foi fácil e que a concorrente do 'Hell's Kitchen' sofreu muito., contou.Rute Palas acabou mesmo por ser penhorada devido a dívidas do ex-marido., contou a amiga à publicação.Devido a este período complicado e com duas filhas, que atualmente têm 13 anos, a concorrente do programa de Ljubomir Stanisic passou dificuldades financeiras.. Enquanto Rute fazia contas à vida, o seu antigo companheiro exibia vários luxos.", lamentou Carla.Rute acabou por reencontrar o amor, com quem está há mais de 10 anos, mas no começo do relacionamento o seu namorado foi vítima de discriminação em Grândola, para onde se tinham mudado para iniciar uma nova etapa a dois.", recordou a amiga de Rute.Como consequência, o namorado de Rute "teve de ir para França porque não conseguia arranjar trabalho". Mas, atualmente, já faz "serviços de construção civil" em Grândola.Recorde-se que a concorrente do 'Hell's Kitchen' conhece Ljubomir Stanisic há muitos anos , mesmo antes de participar no programa.