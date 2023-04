Ruth Marlene sempre teve grande queda para a música pic.twitter.com/Vy67QPot6a — MIGLU (@miglusantos) April 23, 2023

Ruth Marlene foi uma das convidadas especiais do programa 'Somos Portugal' deste domingo, 23 de abril, que decorreu em Castanheira de Pêra.Durante a atuação, enquanto interpretava o tema 'Coisinha Sexy', a artista caiu e ficou sem microfone, o que desvendou que estava a cantar em playback.O momento foi partilhado nas redes sociais:



Mais tarde, Ruth Marlene descansou os fãs: "Meus amores, vim aqui só dizer que está tudo bem. Obrigada pelas centenas de mensagens que recebi. 'The show must go on'".