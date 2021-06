Ruth Marlene denuncia ataques nas redes sociais: "Dizem que sou um monstro"

"Cheguei a olhar-me ao espelho e não conseguir ver-me. Achava-me gorda, feia. Achava-me horrível", confessou.



"Nas redes sociais, às vezes ainda sofro com aquilo que as pessoas escrevem sobre mim, dizem que sou um monstro, que estou horrorosa, que sou magra, que tenho que andar com uma bengala se não qualquer dia caio por ser tão magra, e isso às vezes ainda me afeta", lamentou.

foi convidada de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', na TVI, onde desabafou sobre os comentários negativos que tem recebido por parte dos seguidores. A cantora recordou ainda que a pandemia não foi fácil por ter ficado sem trabalho, o que levou a que tenha aumentado de pesoEmbora já tenha recuperado o seu peso, a cantora não esconde que os comentários negativos que recebe por parte de alguns seguidores a magoam.Ruth Marlene confessa-se fã de operações plásticas e não esconde que tem intenções de fazer uma rinoplastia., afirmou.