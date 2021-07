Ruth Marlene fala sobre infeção por Covid-19: "Fui parar ao hospital três vezes"

Foi a 10 de junho querevelou que estava infetada com o novo coronavírus. Mais de um mês depois de ter testado positivo para a Covid-19, a cantora revelou como foram "dias de inferno" e que tanto ela, como as filhas Morgana e Luna, e a irmã Jéssica Portugal, ficaram isoladas.Os sintomas do coronavírus chegaram através da sua filha mais velha, Morgana, de sete anos, que teve uma forte dor de cabeça., começou por contar à revista 'TV Guia'., confessou.O coronavírus acabou por atacar Ruth Marlene que teve de ser hospitalizada várias vezes devido à falta de ar., referiu à publicação.Embora as filhas tenham testado positivo para a doença "recuperaram bem", garantiu.Tal como já tinha revelado anteriormente, Jéssica Portugal desmaiou devido à Covid-19 , afirmou à revista 'TV Guia'., garantiu.