Ruth Marlene: "Sou mãe e pai ao mesmo tempo e nunca me queixei"

er mãe é ser grata por essa benção por isso em vez de se queixarem agradeçam a Deus pelas noites sem dormir. Morgana e Luna, as razões da minha vida", escreveu.





Sou mãe e pai ao mesmo tempo e nunca me queixei de uma noite mal dormida ou das poucas horas de sono. Quando queremos mesmo ser mães e vivemos esse amor em pleno apenas agradecemos a Deus por essa dádiva e somos gratos e tentamos organizar as nossas vidas da melhor maneira para que possamos descansar sempre que possível e deixar certas coisas para trás. A minha foi dedicar-me a 100% a elas e enquanto muitas mães saíam à noite ou vão passear ou namorar ou viajar sem os filhos, eu sempre estive com elas, sempre viajei com elas, sempre estive ao lado delas e nunca as deixei a não ser para trabalhar e mesmo assim a maior parte das vezes elas vão comigo sempre que é possível", fez questão de deixar claro Ruthe Marlene.

"A Ruth Marlene tem direito a ter produção independente"

Ruth Marlene usou as redes sociais para desabafar sobre a experiência de ser mãe solteira."SMorgana nasceu há seis anos, fruto de uma relação da cantora com Maurício Rebelo. Já Luna, nasceu em 2015, depois de Ruth Marlene ter recorrido a uma clínica em Sevilha, Espanha, para uma produção independente de inseminação artificial. "A Morgana tem pai, mas eu amava ser mãe novamente. Na altura não tinha ninguém e fiz a minha filha sozinha. É o que eu mais gosto do mundo, ser mãe. Sempre quis e não queria só ter uma filha", explicou, quando participou num reality show.