Ruy de Carvalho angustiado com situação dramática na Casa do Artista: "É uma tristeza muito grande o que está a acontecer"

utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, dia 5 de janeiro, para demonstrar a sua solidariedade para com a situação dramática que se vive de momento na Casa do Artista.O ator, de 93 ano,s mostrou-se preocupado com o surto de Covid-19 nesta instituição, em Lisboa, que já provocou a morte de seis pessoas, entre as quais as atrizesAs notícias estão a deixar o meio artístico abalado e a gerar muita apreensão, com a situação fora do controle na casa que alberga vários nomes ligados às artes.Foi através da sua conta de Instagram que o artista lamentou o sucedido., escreveu.A insituição tem neste momento 42 casos ativos, entre os quais 21 funcionários e outros tantos residentes.Recorde-se que também o ator António Cordeiro, de 61 anos, que faleceu no último fim de semana, se encontrava a viver na Casa do Artista. No entanto, a causa da morte não foi o novo coronavírus, mas sim complicações da doença degenerativa grave que sofria há três anos.