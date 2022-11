Ruy de Carvalho mostra mágoa com proprietários da última casa de Eunice Muñoz antes da sua morte “Fizeram-lhe uma maldade muito grande. No dia seguinte tiraram-lhe a casa logo. Já não pôde lá ficar a neta", referiu o ator de 95 anos.

Alice Muñoz

Foto: Pedro Catarino

01:30

Duarte Faria

Ruy de Carvalho não esconde a mágoa com os proprietários da casa que foi a última morada de Eunice Muñoz antes da sua morte. “Fizeram-lhe uma maldade muito grande. No dia seguinte [à morte da atriz, a 15 de abril] tiraram-lhe a casa logo. Já não pôde lá ficar a neta [Lídia]. O senhorio da casa – ela tinha uma casa alugada – no dia seguinte foi logo tirar tudo”, revelou na sexta-feira o ator de 95 anos, no ‘Casa Feliz’ (SIC), recordando ainda que Eunice “vivia a cento e poucos metros” dele, em Paço de Arcos, Oeiras. Ruy de Carvalho lamentou ainda que “não se respeitem as pessoas que tanto merecem o nosso respeito”.



Contactada pelo CM, Lídia Muñoz, neta da atriz, que com ela viveu nos últimos anos, revelou, ainda assim, que o processo de término de contrato de aluguer foi feito de acordo com a lei. Os filhos de Eunice foram notificados da necessidade de deixarem a casa 20 dias após a morte e tiveram total acesso aos bens da artista, que tinha 93. Contudo, Lídia, também ela atriz, reconhece que, para os vizinhos habituados “a ver movimento na casa” da avó, pode ter sido transmitida a sensação de que mais ninguém entrou na residência.



Mais sobre

artigos relacionados