Ruy de Carvalho recupera após cirurgia à coluna

27 set 2020 • 14:31

Ruy de Carvalho mantém a boa-disposição e o otimismo, depois de ter sido operado à coluna no passado dia 11. ", disse à ‘Vidas’ o ator de 93 anos. Ainda assim, Ruy explica que não tem previsão de quando regressará ao trabalho, mais concretamente à peça ‘Ratoeira’, na qual foi substituído por Virgílio Castelo.Entretanto, nas redes sociais mostrou-se enternecido com todo o apoio que tem recebido nesta fase., escreveu, dando novidades sobre o que se segue agora., disse, entusiasmado.Paula de Carvalho, a filha do artista, tem sido outro dos seus grandes apoios. No dia em que foi buscar o ator ao hospital, depois da cirurgia, partilhou logo uma foto dos dois juntos para descansar os seus fãs.