Ruy de Carvalho regressa ao trabalho após cirurgia à coluna: "Um ator parado é um ator morto"

"Sou feliz trabalhando. Eu não sou ator por causa da minha montra, eu não sou ator de montra, eu sou ator de trabalho, de bengala. Acho que é essa a missão de um ator, fazer um serviço ao público, com a melhor qualidade possível".

Ruy de Carvalho vai voltar ao trabalho já no próximo dia 29. O ator de 93 anos integra o elenco da peça 'A Ratoeira' e, devido à operação a que teve que ser submetido à coluna, foi substituído à última hora por Virgílio Castelo. No entanto, agora já está em condições de subir ao palco.", disse, na manhã desta quinta-feira no 'Você na TV!' (TVI).O ator surgiu no estúdio apoiado por uma bengala e explicou:".Satisfeito com a sua recuperação, Ruy de Carvalho assume que quer voltar à sua rotina.