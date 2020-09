Ruy de Carvalho revela que está "quase sem andar" e vai ser operado

pandemia

Mas não será ainda que vou fazer a estreia, marcada para dia 10, quinta-feira, pois vou ter que ser operado à coluna, por causa de uma maldita hérnia, que me deixou quase sem andar

", comunicou através das redes sociais.





O meu querido amigo e grande Ator Virgílio Castelo, como um dos grandes profissionais de Teatro, aceitou fazer o meu papel, em apenas 10 dias... o que revela uma grande amizade e profissionalismo", disse ainda, mostrando-se agradecido ao colega pelo gesto.



Ruy de Carvalho mostra-se confiante da recuperação e espera voltar ao trabalho em breve. "No final de Outubro, já restabecido, eu regresso ao palco, para voltar a integrar este excelente elenco e grande espetáculo", escreveu.



"No dia 11 lembrem-se. Estarei a ser operado por um grande médico", terminou, recebendo de seguida centenas de mensagens de força por parte dos admiradores.

