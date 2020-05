Ruy de Carvalho revela resultado do teste à covid-19

O artista com mais de 75 anos de carreira admitiu que esteve em contacto com um caso positivo.

O ator de 93 anos Ruy de Carvalho foi submetido a um teste à covid-19. Numa declaração feita na rede social Instagram, o artista com mais de 75 anos de carreira admitiu que esteve em contacto com um caso positivo.Porém, o teste de Ruy de Carvalho deu negativo para a doença. "Não apanhei nada", disse no Instagram.De recordar que o ator se encontrava a gravar a novela 'Nazaré'. As gravações foram suspensas devido à pandemia mas vão retomar com os devidos cuidados.Todos os atores foram testados para a covid-19 de modo a garantir a segurança de todos.