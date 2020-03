Sabri Lucas revela resultado do teste de covid-19 ao filho

A carregar o vídeo ...

Filho de Sabri Lucas com suspeitas de coronavírus

A carregar o vídeo ...

Sabri Lucas tranquiliza fãs sobre estado de saúde do filho

Sabri Lucas já pode respirar de alívio! O ator publicou um vídeo no dia de ontem a revelar que estava no hospital com o filho Noah , de sete anos, por estar com febre alta, um dos sintomas de coronavírus.Esta quarta-feira, dia 25 de março, Sabri Lucas tranquilizou os seguidores ao revelar que o teste ao covid-19 deu negativo., contou.O ator reforçou ainda a importância da população ficar em casa.