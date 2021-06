Sabrina e Eriksen a história de amor que comoveu a Europa

A angústia em campo tomou conta de milhares de pessoas após. A imagem da mulher do craque,. Sabrina correu pelo relvado e foi ao encontro do jogador que teve de ser reanimado em campo pelas equipas de socorro.Mais do que namorada de Christian Eriksen, Sabrina é o amor da sua vida e mãe dos seus dois filhos. A. A relação teve início à distância quando ele jogava no Ajax. "Conhecemo-nos há muito tempo, mas não começámos a nossa relação logo aí", contou o jogador do Inter numa entrevista à ‘Gazzetta dello Sport’.A jovem, que tem formação como cabeleireira, apenas deixou a vida na Dinamarca para acompanhar a carreira do jogador quando terminou os estudos. Quando chegou a Inglaterra, Sabrina começou a trabalhar numa loja de roupa e só anos mais tarde abandonou o trabalho para se dedicar à família que construiu ao lado do craque dinamarquês, que atualmente alinha pelo Inter Milão.Pais de dois filhos – Alfred e Eriksen –, não estão oficialmente casados e optam por revelar poucos detalhes da vida íntima. Nas redes sociais apenas partilham as datas mais importantes e mostram ser uma família bastante unida e apaixonada.