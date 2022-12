"Saí do Alentejo, descalço": Marco Paulo abriu o coração no programa "Manhã CM"

Marco Paulo

Foto: Mariline Alves

01:30

São 56 anos de uma carreira cheia de êxitos. João Simão da Silva, mais conhecido como Marco Paulo, foi o convidado para uma entrevista de vida no ‘Manhã CM’, daMarco Paulo tinha apenas cinco anos quando a família se mudou "de malas e bagagens", tendo saído de uma pequena vila alentejana: "Eu fui um menino que saí do Alentejo, descalço, numa camioneta", disse.Em 1966, lançou o primeiro EP e, um ano depois, conquista os portugueses com a prestação no Festival da Canção. Foi a partir deste momento que Marco Paulo conquistou uma legião de fãs, a quem está "eternamente grato". Pessoas que o têm acompanhado na "saúde e na doença" e que "ficaram estremecidas" quando revelou os problemas de saúde e a morte dos pais e da irmã.Galardoado com mais de 140 prémios de platina, ouro e prata, o artista já vendeu mais de 5 milhões e 600 mil discos ao longo de mais de 50 anos de carreira. tem ainda uma condecoração do Presidente da República. Para além da música, o cantor relevou pormenores da minissérie biográfica, que estreia este mês e relembrará a sua infância "e muito mais".