Saiba quais são os ténis que a ativista Greta não larga

01:30

Greta Thunberg não é uma adolescente como as outras, mas isso já todos sabiam. Até na forma de vestir a ativista de 16 anos marca a diferença, recusando usar marcas conceituadas e caras como a Nike ou a Adidas.Em vez disso, a jovem sueca não larga as suas sapatilhas azuis de 24 euros, que já se tornaram numa imagem de marca, como é possível ver na capa da revista ‘Time’, que fotografou Greta durante a sua passagem por Lisboa.Contudo, quem quiser copiar o estilo da ativista vai ter dificuldades em fazê-lo. Apesar de ser comercializado por uma conhecida marca francesa de desporto vendida em Portugal, o modelo encontra-se esgotado.A marca, que se comprometeu a operar com 100% de energia elétrica renovável até 2026, tem a classificação ‘D’ (medíocre na escala de sustentabilidade) no site da Rank a Brand.