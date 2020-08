Saiba quem é o novo rosto da ficção que Cristina Ferreira 'roubou' à SIC

Cristina Ferreira está de férias mas antes de aproveitar os dias de descanso já começou a surpreender com algumas decisões no que respeita ao futuro na TVI. A ficção do canal, que ficou a cargo da estrela, já começa a "mexer".



A nova diretora de ficção e entretenimento da estação, accionista e administradora da Media Capital, comandou uma nova contratação para a estação de Queluz.

Trata-se da atriz Inês Castel-Branco, que deixou de ser um rosto exclusivo da SIC, após a não renovação do contrato que tinha. Assim, a TVI parece não ter demorado a querer 'agarrar' o talento da artista para novos projetos.

"As conversas já vinham há algum tempo e, agora, está tudo fechado. A Inês aceitou o convite para regressar", contou uma fonte à 'TV Mais'.

A filha de Luísa Castel-Branco tinha participação prevista para integrar o elenco da nova novela da SIC, ao lado dos atores Ricardo Pereira e Paulo Rocha.

"Ela tinha um convite para fazer uma das próximas novelas da SIC e estava tudo encaminhado para o aceitar, mas a Inês decidiu dar o ‘sim’ à TVI", revela a mesma fonte.



Desta forma, Inês Castel-Branco regressa à TVI pelas mãos de Cristina Ferreira, 14 anos depois de ter deixado de trabalhar no canal.