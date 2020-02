Saiba quem é o Pavão da 'Máscara'

04 fev 2020 • 16:16

Decidida a mudar de rumo mas com o desejo de continuar no meio artístico, Raquel, que se estreou recentemente como atriz na série da RTP ‘Patrulha da Noite’, prepara-se agora para abraçar um novo desafio na ficção nacional, na SIC, e irá integrar o elenco da quarta temporada da série ‘Golpe de Sorte’.

Raquel Tavares emocionou o País ao revelar que se queria afastar dos palcos e do meio artístico. A decisão foi anunciada no dia 9 de janeiro durante o 'Programa da Cristina', da SIC.O Correio da Manhã sabe que a fadista é uma das figuras misteriosas do programa do canal de Paço de Arcos e, desde o polémico dia em que anunciou em lágrimas o fim da carreira, já gravou três programas.Entretanto, Raquel Tavares também está a apostar na carreira como atriz.