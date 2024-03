Saiba quem foi o concorrente expulso do 'Big Brother - Desafio Final'

Por norma, a gala do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI, é transmitida ao domingo e é nesse dia que é expulso um dos concorrentes que está em nomeações.Porém, desta vez foi diferente e houve mesmo um concorrente expulso esta quinta-feira, dia 7 de março.André Lopes, Érica Silva, Ana Barbosa e Hélder Teixeira eram os concorrentes que estavam nomeados e desta forma em risco de sair. Bruno Savate também estava neste leque de concorrentes, mas já tinha sido salvo na terça-feira, dia 5.Esta quinta-feira, a casa mais vigiada do país acabou por se despedir de Hélder que abandonou o reality show com 16% dos votos.Érica Silva teve 17%, Ana Barbosa, 30% e André Lopes, 37% ficando assim a salvo.Vão continuar a existir mudanças e esta sexta-feira, dia 8, é noite de nomeações e a próxima gala acontecerá na segunda-feira, dia 11.