Saiba quem ganhou a 3ª gala de 'Dança Comigo'

Sónia Araújo, Filipe La Féria e Noua Wong.







View this post on Instagram A post shared by RTP (@rtppt)

Inês Aires Pereira foi a grande vencedora da terceira gala do programa 'Dança Comigo', da RTP1.A atriz encantou tanto os jurados como o público com os seus passos de dança, mas nem tudo correu como o previsto. Ao terminar a sua primeira atuação, Inês Aires Pereira assumiu que rasgou o seu vestido e apesar dos esforços de Sílvia Alberto, a apresentadora, e Renato Barros Nobre, o seu par, não houve forma de o arranjar.Apesar do percalço, a atriz garantiu um lugar na meia-final do 'Dança Comigo'.O programa é apresentado por Sílvia Alberto e tem como jurados