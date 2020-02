Saída de Cláudio Ramos causa mal-estar e clima de guerra na SIC

A saída de Cláudio Ramos criou um clima de guerra e mal-estar na SIC, com Daniel Oliveira a ser responsabilizado pela perda do apresentador para os rivais da TVI. Segundo o CM apurou, o diretor de programas da estação de Paço D’Arcos foi questionado sobre o porquê de não ter sido proposto um contrato de exclusividade e melhores condições salariais a Cláudio Ramos."Ele não tinha qualquer vínculo com a SIC, portanto não tinha de avisar previamente a estação", começa por contar uma fonte, acrescentando que o apresentador era "pago por uma produtora externa" e o seu "ordenado era inferior ao da grande parte das caras da SIC". "Na TVI vai ganhar praticamente três vezes mais [12 mil euros fixos, mais extras]. Na verdade, o Cláudio já tinha pedido melhores condições, sobretudo um contrato com a SIC, mas não aconteceu e é aí que responsabilizam o Daniel, por não se ter precavido em relação a uma situação destas, que já era previsível", diz fonte.No primeiro programa sem Cláudio Ramos, Cristina Ferreira também não escondeu o mal-estar e foram muitos os seguidores que notaram algum nervosismo mostrado por parte da estrela que, segundo o CM apurou, ainda não sabe o que há de fazer em relação ao futuro do programa. "Isto foi uma facada. A Cristina não estava minimamente à espera desta saída e ficou sem chão. Neste momento, todas as hipóteses para substituir o Cláudio parecem forçadas. Não será de um dia para o outro que será tomada a decisão", diz uma outra fonte.A estrela maior da SIC foi ainda acusada de ter sido pouco emotiva na despedida a Cláudio Ramos que, por sua vez, não poupou nos agradecimentos à sua ‘eterna vizinha’. "Sou-lhe muito grato".Cristina Ferreira falou uma única vez sobre a saída de Cláudio Ramos para a TVI. Esta terça-feira, sem referir o nome do antigo ‘vizinho’, a apresentadora garantiu aos telespectadores que o seu programa vai continuar a ser um "lar". "Não se fazem despedidas nesta casa, porque há pessoas que vamos sempre chamar ‘casa’", acrescentou, referindo-se a Cláudio.Teresa Guilherme deseja "o melhor" para Cláudio Ramos nesta nova fase. "Acho que é uma boa oportunidade para o Cláudio. É engraçado, ele foi meu concorrente do ‘BB Famosos’ há 18 anos. Ficámos a dar-nos muito bem", diz.