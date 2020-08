Saída de Cristina Ferreira deixa Diana Chaves sem alternativa: "Nem pestanejei"

26 ago 2020 • 12:01

Há um mês à frente do programa 'Casa Feliz', da SIC, ao lado de João Baião, depois da saída repentina de Cristina Ferreira, Diana Chaves admite que tem feito o que melhor que consegue, perante uma situação completamente inesperada.



"Foi uma situação que nos apanhou a todos desprevenidos e, neste momento, acho que temos de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Foi isso que me foi pedido, foi isso que me foi proposto e é isso que estou a fazer. O melhor que posso, o melhor que sei e com todo o gosto", disse, em entrevista à 'Caras'.





A companheira de César Peixoto conta que nem pensou duas vezes. "".Apesar de nunca se ter imaginado nesse formato, Diana Chaves faz um balanço "superpositivo" do desafio.