Saída de Santiago Lagoá da TVI gera onda de apoio

"Sempre lindo, o nosso Santi. Parte-me o coração só em saber que não me entras casa adentro através da TV no "Somos Portugal" Ainda hoje não entendo o porquê. Eras a alma do Programa", "acho que foi muito feio o que fizeram consigo. Desejo que tenha projetos onde possa mostrar o seu valor" ou "nunca mais vi o 'Somos Portugal'. Estou muito zangada", foram alguns dos comentários dos seguidores na publicação de Santiago Lagoá.

"Muito se tem dito, muito se tem escrito, e de repente parece haver a dúvida de, se eu saí apenas do 'Somos Portugal' ou da estação. Não era minha intenção falar muito mais deste assunto, mas quero que saibam por mim e sinto que vos devo isso. A verdade é que fui dispensado do programa e da TVI", explicou o apresentador na altura. Até ao momento, continua sem projetos em televisão.







Foi mais um dia sem Santiago Lagoá na apresentação do 'Somos Portugal', na TVI, e a saída do apresentador continua a ser notada pelos fãs. No domingo, 29 de janeiro, o comunicador partilhou nas redes sociais uma fotografia na praia e os admiradores mostraram-se solidários.Recorde-se que, seis anos depois de começar a apresentar o 'Somos Portugal', o comunicador foi dispensado pela TVI no passado dia 17 de janeiro.