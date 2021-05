Salma Hayek: "Disse ao meu médico que preferia morrer em casa”

30 mai 2021 • 17:40

deixou um apelo, através da partilha da sua experiência pessoal, para que se continue a encarar o vírus da Covid-19 com seriedade. Quando foi infetada, na primavera de 2020, a atriz mexicana, de 54 anos, não esperava viver um autêntico calvário, sem conseguir respirar e com o médico a traçar-lhe um cenário muito complicado., admitiu em entrevista à revista ‘Variety’.Durante sete semanas, a atriz esteve em isolamento na mansão onde reside com o marido e os filhos, mas sempre com todos os cuidados médicos necessários Salma Hayek chegou a precisar de receber oxigénio e descreve a doença como muito dura, com os sintomas persistentes a não lhe darem tréguas.Seguiu-se um período de recuperação lento e com pequenos progressos a serem registados. Durante meses, a artista mexicana manteve-se afastada do trabalho e mesmo agora que já retomou e, um ano volvido desde a infeção, diz que ainda não se sente com a mesma vitalidade e energia., disse, mostrando-se grata por estar viva, mas consciente da gravidade da Covid-19.