"Nunca vivi o 'sexo, drogas e rock n'roll' por causa da minha doença"

O cantor revelou ainda que vive "mais intensamente" com o coração novo, e que por vezes sente que não é a mesma pessoa: "Não me reconheço quando vejo as fotos do pré-operatório. É estranho". Salvador Sobral admitiu que sofria muito quando "disseram que estava prestes a morrer".



Agora que é pai, com a atriz belga Jenn Thiam, de 32 anos, o cantor sente que a sua responsabilidade é "sobreviver". "Encontrei esse novo amor e essa dedicação pura", disse.