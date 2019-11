Salvador Sobral raramente vê a mulher

O cantor casou-se no fim de 2018 com a atriz francesa Jenna Thiam, mas não vivem juntos.

Salvador Sobral foi convidado no programa da Cristina esta manhã e abriu o coração.À conversa com a apresentadora, o intérprete de 'Amar Pelos Dois', a música que levou Portugal à vitória no Festival Eurovisão da Canção, em 2017, casou-se com a atriz francesa Jenna Thiam, no final de 2018. Foi essa fase feliz que Cristina Ferreira quis recordar., começou por dizer a estrela das manhãs., respondeu o cantor., desabafa Salvador, sem esconder a mágoa que sente pela distância da companheira.No entanto, Salvador faz planos de resolver esse problema., contou ainda a Cristina Ferreira.