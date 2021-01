Salvio e Magali dão nova oportunidade à relação após separação

Toto Salvio e Magali Aravena começaram a relação há mais de onze anos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Cerca de um mês após anunciarem a separação, o ex-jogador do Benfica Toto Salvio e Magali Aravena uniram-se para festejar o aniversário do filho mais velho, Valentino, que completou nove anos. Numa festa em família, o casal mostrou que os problemas do passado, que levaram à rutura, estão superados. Além de se revelar cúmplice de Salvio durante as celebrações, a modelo argentina apagou das redes sociais o comunicado em que dava conta do fim do casamento de 11 anos com o jogador. O texto foi eliminado da conta pessoal de Instagram de Magali, sugerindo que o casal poderá estar a dar uma nova oportunidade ao amor, após ultrapassar a crise conjugal.Além disso, a manequim já não se inibe de comentar as publicações do antigo jogador dos encarnados, tal como sempre fez.Recorde-se que, ao longo das semanas de separação, Magali Aravena refugiou-se em Lisboa para desfrutar de alguns dias de descanso. Após longos anos em Portugal, este continua a ser um local especial para a modelo.O período de separação coincidiu com a baixa de rendimento do jogador do Boca Juniors em campo, o que levou a várias críticas.