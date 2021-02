Salvio e Magali superam crise na relação

Dois meses após anunciarem a separação que colocava um ponto final em 11 anos de casamento, o ex-jogador do Benfica Toto Salvio e a modelo Magali Aravena decidiram dar uma segunda oportunidade ao amor.Foi no dia de São Valentim que o casal mostrou que os problemas do passado, que levaram à rutura, estão ultrapassados e que se reconciliou. Divergências à parte, o futebolista e a manequim surgiram em clima de grande cumplicidade nas imagens partilhadas no domingo passado nas respetivas contas de Instagram.

As legendas usadas também não deixaram margem para dúvidas. “É o meu amor”, disse Magali. “O meu São Valentim”, escreveu Salvio. Juntos e felizes nos braços um do outro, provaram que o amor vence tudo. Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum: Valentino, de oito anos, e Chloé, de quatro.