Salvio oferece férias de sonho à companheira

A aventura de Toto Salvio e Magali Aravena nos Estados Unidos está apenas no início. O casal passou três dias em Nova Iorque e agora decidiu viajar até Miami para desfrutar em pleno do bom tempo.A cumplicidade entre o jogador e a modelo tem estado em evidência nas partilhas que fazem dos seus dias de férias através das redes sociais.A argentina tem provado estar em excelente forma física e faz questão de o mostrar, através de imagens ousadas que partilha com os fãs.Salvio, por sua vez, parece não resistir aos encantos da sua musa. O craque tem dedicado palavras de afeto à sua mais que tudo, que também conquistou um feito importante.Magali acaba de lançar a nova linha de biquínis e fatos de banho, da sua marca de roupa interior, e diz-se realizada.A escapadinha ao estrangeiro serve como uma espécie de lua de mel, pois o casal viajou sem os filhos, Valentino e Chloé.O jogador do Benfica Ljubomir Fejsa aproveita o descanso junto da família - a mulher, Suzana, e os filhos Mateo e Petra - e partilhou uma fotografia com o filho, a desfrutar de uma bela paisagem.