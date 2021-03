Sandra Celas obrigada a esclarecer polémica por não usar máscara em manifestação

Sandra Celas tem sido criticada por ter participado numa manifestação de negacionistas, este fim de semana. Face aos comentários que recebeu, a atriz fez um direto nas sua página de Instagram para se justificar.

"Curiosamente, todos nós sem máscara, na rua. E, portanto, isso de repente é fonte de crítica porque parece que nós estávamos a pôr a saúde pública em causa. Isso é apenas um julgamento que algumas pessoas fazem, não tem fundamento científico absolutamente nenhum, nem legal", afirmou.





No meu admirável mundo, a saúde é algo que se olha de uma forma integral e holística mas sempre baseada na ciência! (...) No meu mundo, a liberdade é condição sem a qual nada floresce e o respeito pela opinião e escolha de cada um é ensinado desde o ventre", começou por escrever.



"A primeira das soberanias, é a do ser que habitamos, a nossa própria, de seres únicos e individuais, mesmo que ligados ao todo. Por isso o compromisso maior que tenho é comigo. Falar aquilo que acredito, falar a minha verdade, sempre! A partir daí tudo é construção. O meu, nosso admirável mundo novo está em construção, que queremos nós destruir e construir? Afinal de contas dizem os mestres entrámos numa nova Era. A Era de Aquário que é o meu signo.

(Texto repescado mas muito oportuno)", concluiu.

