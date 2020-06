Sandrina ameaça desistir do ‘Big Brother’: “Quero ir-me embora”

Sandrina foi automaticamente nomeada na gala do último domingo do ‘Big Brother’, depois de ter recebido um bilhete da mãe na casa, na qual referia que não devia falar sobre a etnia cigana. A produção do reality show não perdoou e a jovem alentejana corre o risco de ser expulsa no próximo fim de semana.

À conversa com Sónia e Soraia, a concorrente revela a vontade de querer abandonar o programa: "Quero ir-me embora. Esta casa já não vale a pena. Tenho uma vida lá fora e meti a minha mãe nesta situação, fui egoísta e só pensei em mim", afirmou.

A jovem confessou ainda o medo que sente sobre a família poder estar a sofrer: "A minha mãe não tem saúde para estar nisto", revelou.

As colegas de casa de Sandrina tentaram persuadir a jovem a ficar.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Concorrente foi automaticamente nomeada na gala de domingo.