Sandrina do 'Big Brother' acusada de mentir: "Ela quer chamar a atenção e fazer-se de coitadinha"

Sandrina Pratas entrou na nova edição do 'Big Brother' e já está a causar polémica.Na apresentação, revelou ser de etnia cigana e partilhou uma história de vida marcante. No entanto, pouco tempo depois da estreia do programa da TVI, no passado domingo, várias fontes próximas da jovem de 21 anos acusam-na de mentir., defende uma fonte à 'TV7Dias'.A mesma fonte, um amigo da concorrente que preferiu não revelar a identidade, desmentiu ainda a história que Sandrina contou, sobre ter tido um noivado prometido com apenas 12 anos de idade., afirmou.Já outra fonte, uma amiga da alentejana, contou à 'TVMais' que os pais do novo rosto da TVI estão revoltados com a situação., disse.A mesma fonte adianta ainda que os familiares só souberam há pouco tempo que a jovem ia concorrer ao reality-show da estação de Queluz de Baixo, mas não estavam à espera das mentiras que foi dizer publicamente.Além deste tema, outro detalhe foi partilhado por Sandrina no dia que se apresentou aos telespectadores. A jovem contou que foi vítima de violência por parte da mãe do ex-namorado, por ser de etnia cigana. Algo que o amigo também desmentiu:, defendeu o amigo de Sadrina, que garante que em Moura, terra da concorrente, todas as pessoas sabem que mentiu no formato apresentado por Cláudio Ramos.